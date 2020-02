il Duomo riapre ai turisti:chiuse le biglietterie fisiche, aperte quelle online.

Riapre da lunedì il Duomo di Milano, che aveva chiuso ai turisti domenica scorsa sulla base delle ordinanze coronavirus. La decisione è stata comunicata oggi. Gli ingressi saranno contingentati: chiuse le biglietterie fisiche, aperte quelle online.

Coronavirus, il Duomo di Milano riapre ai turisti: “Ingressi scaglionati e prenotazioni solo online”

“Ho appena parlato con la Veneranda Fabbrica del Duomo che mi ha comunicato la volontà di riaprire ai turisti in maniera contingentata. Il Duomo è una chiesa particolare, viene riaperta gestendo gli ingressi, con i turisti che possono entrare in pochi alla volta, con ingressi scaglionati, con le biglietterie solo on line”. E’ quanto ha detto l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera.

Resta quindi per ora la decisione di non aprire il Duomo alle messe: quella di domenica per la prima domenica di Quaresima sarà celebrata da monsignor Delpini nella Cripta senza fedeli, ma con la diretta sul Tgr Lombardia.