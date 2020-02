Raffaella Portoghese: Io attore e spettatore di me stessa

Per farti conoscere meglio dai tuoi fan ci racconti in breve alcune tue tappe importanti della tua carriera?

Per farmi conoscere dai miei fan oltre a continuare nel mondo della fotografia,ho appena finito di fare un calendario di erotico/nudo che uscirà a breve.

Hai il desiderio di una carriera nel mondo dello spettacolo? Se sì, cosa nello specifico?

Ho un desiderio e ad essere onesta anche più di uno mi piacerebbe ad essere protagonista di una copertina, e arrivare nel mondo dello spettacolo ovvero pubblicità ,comparse televisive.

Puoi anticiparci qualcosa sui tuoi prossimi progetti lavorativi?

I miei prossimi progetti ancora non li ho perché ho finito da poco il calendario 2020.

C’è un personaggio dello spettacolo con cui vorresti lavorare?

Nel mondo dello spettacolo mi piacerebbe lavorare con Maria DeFilippi.

Quando conta per te la bellezza?

Per me la bellezza conta il giusto,la bellezza si affina all’intelligenza.

Se ti dovessi rivolgere a tutti i tuoi fan cosa ti sentiresti di dire?

Quello che direi ai miei fan è di proseguire sempre i propri sogni ed obiettivi.

C’è una foto di te a cui sei particolarmente legata, e perché?

Non ho foto che amo in particolare, perché le amo tutte,la fotografia mi rende felice e soddisfatta sempre.

Però posso dire che nelle foto in cui rido sono le più belle,perché si esprime la vera felicità.

C’è un forte senso di autocritica per arrivare ad avere un fisico a questi livelli?

Di autocritica c’è sempre lo faccio per arrivare ad obbiettivi e a non adagiarmi e accontentarmi mai.

Per le donne che vorrebbero intraprendere questa strada cosa consigli?

Per le donne che vorrebbero intraprendere questa strada consiglio di affidarsi a persone serie e di raggiungere i propri sogni con determinazione.

Non ci si deve modificare per piacere o per arrivare ad obiettivi ma bisogna essere sempre se stesse sempre,per ciò che siamo.

La semplicità è il bello delle donne.

Cose cambiato negli ultimi cinque anni nella tua vita?

Negli ultimi 5 anni della mia vita sono cambiate parecchie cose,la più importante e che ho intrapreso il mondo della fotografia.

Un regalo che ti piacerebbe ricevere in questo momento?

Un regalo che vorrei ricevere in questo momento la felicità e vedermi soddisfatta.

Che cosa è il successo?

Il successo per me è la Vittoria personale

Ultima domanda il senso della vita?

Il senso della vita è un aspetto profondo e con tante sfumature, ciò che penso e mai arrendersi,la vita è una sola e va vissuta in tutti i suoi aspetti.