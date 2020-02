Coronavirus: In Lombardia sette minori contagiati. La procura indaga sulle infezioni in ospedale

La dodicesima vittima italiana colpita dal coronavirus è un uomo di Lodi di 69 anni, con patologie respiratorie pregresse, è morto in Emilia Romagna. Lo ha comunicato il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli in conferenza stampa. E’ arrivato intanto a 259 il numero di contagiati da coronavirus in Lombardia e “sono coinvolti anche minori per cui l’infezione è più leggera”: così ha annunciato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. I minori contagiati sono sette in tutto: una bimba di 4 anni di Castiglione d’Adda (Lodi), 2 bambini di 10 anni, uno di Soresina (Cremona) e uno di San Rocco al Porto (Lodi) che è ricoverato al San Matteo di Pavia, un 15enne di Seriate (Bergamo) che è ricoverato al Bolognini di Seriate, un 17enne di Grosio (Sondrio) che frequenta il liceo a Codogno, e due suoi compagni, una 17enne della Val Chiavenna e un 17enne di Montagna. Tutti i minori, da quanto si sa, sono in buone condizioni.

La procura di Lodi ha aperto un’inchiesta per ricostruire le dinamiche sulla diffusione del Coronavirus e sulle procedure adottate negli ospedali di Codogno, Casalpusterlengo e Lodi, zona ritenuta il focolaio del virus. I Nas dei carabinieri di Cremona sono stati, con diversi uomini, negli ospedali lodigiani in relazione alla vicenda del coronavirus. Secondo quanto appreso dall’ANSA, l’ispezione dei Nas è iniziata ieri all’ospedale di Codogno per poi proseguire in quello di Casalpusterlengo e concludersi nella notte all’ospedale Maggiore di Lodi. L’obiettivo delle ispezioni è comprendere le dinamiche di diffusione del virus e ricostruire esattamente cosa sia successo con la finalità di prevenire ulteriori contagi.