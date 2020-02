Sicurezza e Ambiente spa : ecco cosa accade dopo un incidente stradale

Qual è lo stato della sicurezza delle strade italiane? Sicurezza e Ambiente S.p.A. con sede a Roma è la società leader e ideatrice del servizio di ripristino della sicurezza della carreggiata dopo gli incidenti stradali a costo zero per gli Enti proprietari/gestori di reti stradali.

Sicurezza e Ambiente S.p.A. è impegnata da anni, in virtù di contratti stipulati con Comuni e Province, nel ripristino, pulizia e bonifica di strade e autostrade da materiali tossici, detriti, plastiche ed olii abbandonati al suolo dopo gli incidenti stradali. Tale servizio – realizzato con prodotti certificati e attrezzature brevettate – ha contribuito alla riduzione di almeno il 50% degli incidenti dovuti alla presenza di insidie sulla strada.

Il servizio di ripristino post incidente, nella formula zero costi per gli Enti e i Cittadini, nasce nel 2006. Sino ad allora, in concomitanza dell’evento incidente stradale, le preoccupazioni di tutti erano focalizzate, giustamente, al soccorso delle persone, poi delle autovetture, ma nessuno aveva pensato all’importanza di “soccorrere” la strada. Al verificarsi di un incidente stradale, Sicurezza e Ambiente S.p.A. interviene per pulire/bonificare la porzione di strada interessata dai residui dell’incidente (oli, vetri, plastiche), attraverso procedure e protocolli operativi certificati, veicoli, strumentazioni e software coperti da brevetti.

Sicurezza e Ambiente S.p.A. vanta la più grande rete operativa per numero di strutture (circa 600 centri logistici operativi) con oltre 2500 operatori specializzati che operano in tutta Italia. siamo a milano torino brescia verona

Le strumentazioni ed i mezzi utilizzati da Sicurezza e Ambiente S.p.A. sono stati appositamente ideati e brevettati per lo svolgimento performante del servizio di ripristino. La potenza risolutiva è coniugata alla sicurezza dei lavoratori su strada (D.Lgs. n. 81/2008) anche grazie ad una apposita strumentazione alimentata con motore oleodinamico, che garantisce il totale impatto zero in ogni sua operazione: applicazione ad elevata pressione di tensioattivo e disinquinanti biologici, detersione (anche con l’utilizzo di acqua calda), aspirazione, asciugatura.

Le modalità di attivazione del servizio di ripristino post-incidente sono estremamente facili: al verificarsi di un incidente stradale le Forze dell’Ordine presenti sul territorio chiamano la Centrale Operativa di Sicurezza e Ambiente S.p.A. al numero verde 800.89.89.89; la Centrale Operativa attiva il Centro Logistico Operativo competente territorialmente e più vicino al luogo dell’incidente; il Centro Logistico Operativo giunge sul posto ed esegue tutte le operazioni necessarie al ripristino dello status quo ante e alla fluida e sicura circolazione stradale.

Non indifferente la loro attenzione all’ambiente, tutti i rifiuti e liquidi inquinanti vengono smaltiti nel rispetto della normativa vigente garantendo agli Enti convenzionati la piena tracciabilità della filiera del rifiuto fino all’effettivo smaltimento. Sicurezza e Ambiente S.p.A. ha obiettivi molto sfidanti – spiega Giovanni Scognamiglio – infatti intende raggiungere la riduzione, fino all’azzeramento, del tasso di sinistrosità dovuta alla mancata attività di ripristino della sicurezza stradale, la salvaguardia dell’ambiente danneggiato dal verificarsi di eventi inquinanti, lo scrupoloso rispetto del controllo della filiera dei rifiuti, il ripristino della scorrevole viabilità in tempi brevi, il miglioramento dell’immagine della “cosa pubblica”, la promozione e maturazione di un maggiore senso civico a beneficio della collettività. Vi rimandiamo ad alcuni link in cui trattiamo nello specifico di Sicurezza e ambiente S.p.A.