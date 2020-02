a Vo’, il possibile paziente zero era stato a Codogno

Secondo fonti ufficiali della Regione Lombardia un uomo di 84 anni di Bergamo, ricoverato all’ospedale “Papa Giovanni XXIII” della città lombarda per patologie pregresse, è morto per coronavirus. Salgono così a quattro i decessi in Italia per il coronavirus: in tutti i casi si tratta di persone anziane con un quadro clinico generale compromesso in precedenza.

In attesa del bollettino giornaliero diramato dal capo della Protezione civile e commissario straordinario all’emergenza, Angelo Borrelli, il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, ha detto che i casi nella regione sono 165. Sommati ai 27 del Veneto (due nuovi casi annunciati questa mattina), i 16 dell’Emilia Romagna (sette registrati oggi), tre in Piemonte e uno nel Lazio (due persone sono guarite) si ha un totale di 212 casi confermati in Italia.

Il nostro Paese è così il terzo al mondo per numero di contagi, dopo Cina e Corea del Sud. Secondo gli esperti tale primato è da attribuire a un controllo più capillare su pazienti che presentavano sintomi di influenza. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel commentare le misure straordinarie varate dal Governo (il decreto è stato firmato ieri dal presidente Mattarella), ha detto che il numero dei contagi potrebbe crescere.

