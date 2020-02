Debora Cattoni : dopo Sara Tommasi volta pagina

“Non sono più la manager di Sara Tommasi”: è rottura tra la soubrette e Debora Cattoni „anto amiche, nella vita e anche nel lavoro. Oggi però la rottura: “Non sono più la manager di Sara Tommasi”: parola di Debora Cattoni. L’attrice di Assisi, nonché event manager di successo in Italia e all’estero, ha annunciato la definitiva rottura con la ternana Tommasi: “Non ci sto a convivere con chi cerca di manipolare Sara – ha dichiarato a PerugiaToday -e così preferisco abbandonare il campo. A volte, anche lasciarsi può rivelarsi solo un bene”.

Debora parla con soddisfazione ma anche con affetto di come ha aiutato Sara a uscire dai problemi del suo passato, però ribadisce di non voler più seguire la Tommasi che di recente ha detto non soffrire di un disturbo bipolare: “Questo – ha detto la Cattoni – comporta per me un disagio che non riesco più a gestire. Voglio continuare ad avere una mia vita privata”.