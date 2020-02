Arrestati dj e promoter 34enne in casaoltre 500 pasticche di ecstasy

Dal portone di casa, in viale Umbria a Milano, era uscita con una vistosa tuta rosa e sgargianti scarpe rosse, cagnolino al guinzaglio. Ma non è per quel motivo che i poliziotti della sezione Criminalità diffusa della Squadra mobile hanno seguito i movimenti di Ewelina Hanna Osinska, 34enne dj e promoter di origini polacche, molto attiva nei locali della movida milanese come dimostrano i suoi profili Facebook e Instagram. Gli investigatori hanno documentato, venerdì mattina, un suo incontro con Poyee Wong, 25enne di origini cinesi, a bordo del Freelander di quest’ultimo: un appuntamento per l’acquisto di 20 grammi di ketamina, potente droga sintetica tra le più consumate in discoteca.

Entrambi sono stati arrestati e perquisiti in casa: in quella di Osinska (incensurata), i poliziotti hanno sequestrato 600 pasticche di ecstasy con impresso il logo Tesla, ulteriori 46 grammi keta e ancora 20 grammi di mdma in polvere. Nell’appartamento di Wong (che ha precedenti specifici), in via Filzi, sono stati trovati un etto di marijuana, un bilancino di precisione e 400 euro in contanti.

fonte parzialmente preso da:https://milano.repubblica.it/cronaca/2020/02/22/news/ewelina_osinska_spaccio_droga_milano-249263272/