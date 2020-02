Morte di Imane Fadil, archiviazione o nuovi accertamenti?

Cosi come riportato sul prestigioso giorno.it Milano, 19 febbraio 2020 – Deciderà nei prossimi giorni il gip di Milano Alessandra Cecchelli se archiviare il fascicolo e chiudere il caso, come ha chiesto anche oggi in udienza il procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano, o disporre nuovi accertamenti e perizie nell’inchiesta sulla morte della modella marocchina Imane Fadil, una delle testimoni chiave del caso Ruby deceduta quasi un anno fa, il primo marzo 2019, all’Humanitas di Rozzano.

Dopo l’udienza di discussione, alla presenza anche del legale della famiglia di Fadil, l’avvocato Mirko Mazzali, che chiede che le indagini proseguano, il giudice si è riservato. Intanto, solo oggi si è saputo che, nel più stretto riserbo, mesi fa sono stati celebrati i funerali della modella, dopo che la salma era dovuta rimanere a disposizione dei medici legali per mesi per la complessa consulenza, disposta dai pm, che alla fine ha accertato la morte per una forma di aplasia midollare. L’aplasia midollare – hanno scritto i medici legali nella consulenza depositata lo scorso settembre – associata a epatite acuta costituisce un’entità clinica estremamente rara e di estrema gravità in cui l’esito infausto è purtroppo frequente sia come conseguenza dell’insufficienza epatica che di quella emopoietica». I medici, tra l’altro, avevano anche evidenziato «scelte terapeutiche» non «coerenti» alla diagnosi di aplasia che venne fatta all’Humanitas, ma avevano escluso colpe mediche. Da qui la richiesta di archiviazione dei pm del fascicolo aperto per omicidio volontario, quando si sospettava anche un avvelenamento con sostanze radioattive.

I legali dei familiari di Fadil (la madre e la sorella, in particolare), invece, puntano proprio su quelle «scelte terapeutiche» non coerenti e su una diagnosi «non tempestiva» nella loro richiesta al gip di andare avanti con le indagini, con nuovi accertamenti peritali.

fonte:https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/morte-imane-fadil-1.5037476