Gli influencers fanno tendenza e, proverbialmente, creano seguito.

Gliinfluencers fanno tendenza e, proverbialmente, creano seguito. Sono figure ormai talmente importanti che si parla addirittura di Influencer Marketing, ma esattamente chi sono i più importanti e quanto guadagnano? Stando all’ultima Top 10 stilata da Blogmeter (azienda di social media intelligence guidata da Sacha Monotti Graziadei), la regina indiscussa delle icone social sarebbe la beauty blogger Huda Kattan con un guadagno per post di 18mila dollari, seguita da Cameron Dallas e Jennifer Selter. La prima italiana è Chiara Ferragni, che occupa il sesto posto della classifica con un cachet di 12mila dollari per post, ma con un engagement tra i migliori in circolazione. La Top 10 si basa su un’analisi effettuata nel periodo compreso tra il 12 dicembre 2017 e l’11 gennaio 2018, basata sui dati di prezzo condivisi da HopperHQ. Secondo alcune indagini di eMarketer, solo negli Stati Uniti, il mercato degli influencers avrebbe generato un flusso di denaro pari a 570 milioni di dollari solo su Instagram. Ads by Teads In cima al podio, dunque, Huda Kattan, beauty influencer, nata negli Stati Uniti da genitori iraniani. Nel 2010 ha aperto il suo blog che nel giro di pochi mesi ha raggiunto una popolarità tale da lanciare il primo marchio di make up nel 2013. Oggi, la Kattan ha 25,6 milioni di follower su Instagram, dove pubblica circa 9 post al giorno (ognuno le viene pagato 18mila dollari) con 54 milioni di utenti mensili.

DAVID M. BENETT VIA GETTY IMAGES Huda Kattan

Al secondo posto, c’è un ragazzo il cui cachet è pari a 17mila dollari per post: Cameron Dallas che ha iniziato a pubblicare video sulla piattaforma Vine nel 2012 e oggi è ambasciatore D&G con circa 21 milioni di seguaci e un engagement mensile di 24 milioni di utenti.

GETTY IMAGES Cameron Dallas

Al terzo posto, Jennifer Selter, stella del fitness diventata famosa per le foto del suo fondoschiena. Jen ha 12 milioni di follower e un engagement di 6,3 milioni di utenti: 15mila dollari è il costo richiesto per un post sponsorizzato da lei.

INSTAGRAM/@JENSELTER

Entrambi in quarta posizione, gli youtubers Nash Grier e Zoe Sugg con 13mila dollari per post sponsorizzato su Instagram chiedono 13mila dollari. Grier è conosciuto soprattutto per i suoi video di sketch comici, che gli hanno fruttato 10 milioni di follower su Instagram e quasi 5 milioni di iscritti al canale YouTube. Sugg, meglio conosciuta come Zoella, è diventata celebre per i suoi video su bellezza e moda e oggi conta 12 milioni di iscritti sul suo canale YouTube e quasi 11 milioni di seguaci su Instagram.

NOEL VASQUEZ VIA GETTY IMAGES Nash Grier

GETTY IMAGES Zoe Sugg

Al sesto posto, troviamo l’unica influencer italiana in classifica: Chiara Ferragni, ideatrice del blog e del marchio The Blond Salad. La compagna del rapper Fedez e neo-mamma di Leone ha un costo per post pari 12mila dollari, ma su Instagram ha uno dei migliori engagement in circolazione: oltre 40 milioni di utenti mensili e 13 milioni di seguaci.

GETTY IMAGES Chiara Ferragni

Settimo e ottavo posto spettano a due blogger americane di moda e life-style: Julie Sariñana e Aimee Song, che condividono lo stesso numero di seguaci su Instagram (4,8 milioni). La prima ha un costo per post di 10mila dollari, la seconda di 9mila.

BARRY KING VIA GETTY IMAGES Julie Sarinana

DANIELE VENTURELLI VIA GETTY IMAGES Aimee Song

Chiudono la Top 10 Danielle Bernstein che, grazie al profilo Instagram WeWoreWhat, può contare su 1,8 milioni di follower e circa 7mila dollari per ogni singolo post sponsorizzato e Liz Eswein, fotografa newyorkese che conta 1,4 milioni di follower su Instagram e un cachet di 6mila dollari per post sponsorizzato.

GETTY IMAGES Danielle Bernstein