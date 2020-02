Apre un nuovo mondo della robotica : al Politecnico di Milano si sperimenta Il drone di terra che trasporta i pacchi

C’è la scimmia di peluche con i sensori sul palmo della mano che aiuta i piccoli autistici a mettersi in contatto con gli altri bambini. L’esoscheletro avveniristico per la riabilitazione degli arti di chi ha avuto un ictus, che promette risultati sorprendenti rispetto a una normale fisioterapia. Il drone di terra che trasporta i pacchi e che in futuro potrebbe fare consegne in solitaria per la città, chiamandolo attraverso una app. E decine di professori e ricercatori al lavoro su oggetti che rappresentano il futuro tecnologico. Al Politecnico di Milano è nato un unico grande spazio dove si sono trasferiti tutti i laboratori di robotica. Cinquecento metri quadrati dove, a stretto contatto fra loro, i ricercatori sono al lavoro sulle nuove frontiere legate al controllo automobilistico, ai veicoli intelligenti, ai sistemi di robotica collaborativa, alle soluzioni che portano l’intelligenza artificiale nella terapia o l’assistenza di persone anziane, fragili o con disturbi neuromotori. Quattro laboratori nell’ateneo di piazza Leonardo da Vinci esistevano già (si tratta di mOve Lab, Merlin, Airlab e Nearlab) ma ora sono tutti raggruppati nell’antico edificio “Carlo Erba”, trasformato in una sorta di culla della robotica.

fonte : https://milano.repubblica.it/cronaca/2020/02/19/foto/apre_al_politecnico_di_milano_la_culla_della_robotica_dall_esoscheletro_al_drone_di_terra-248998000/1/#4