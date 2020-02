Milano: Arriva la smart city nel nuovo quartiere delle start up

Il Comune consegna le chiavi dell’area a Invitalia che si occuperà nei prossimi 12 mesi di realizzare lo Smart City Lab, in un lotto dell’ex Scalo Romana dove nascerà anche un giardino pubblico

di ZITA DAZZI

Via alla ruspe per costruire un nuovo incubatore di start up per la Smart City di domani. Ieri pomeriggio l’assessora al Lavoro Cristina Tajani ha consegnato le chiavi dell’area di via Ripamonti 88 a Luigi Gallo, responsabile area Innovazione di Invitalia, l’agenzia per lo Sviluppo che si occuperà nei prossimi 12 mesi di realizzare lo Smart City Lab, in un lotto dell’ex Scalo Romana, dove nascerà anche un’area verde pubblica. Il cantiere ha un finanziamento di 5 milioni di euro del ministero dello Sviluppo economico, mentre il Comune oltre alla concessione dell’area, mette a disposizione 500 mila euro per acquistare le dotazioni informatiche e le attrezzature necessarie all’avvio dell’attività d’incubazione delle imprese.

“Con questo progetto — spiega Tajani — potremo non solo restituire alla città un’area che per anni è stata soggetta al degrado e all’abbandono ma proporre un nuovo spazio in cui imprese e tecnologie sono finalizzate al miglioramento della vivibilità, dell’accessibilità, dell’ambiente e dell’energia: in una parola impegnate a migliorare la qualità della vita in città e dei suoi abitanti”. Si tratta infatti di una delle aree di Milano dove il Comune intende sviluppare e aiutare le nuove start up che si occupano della città “intelligente”, nella quale la tecnologia facilita la vita quotidiana. Lo Smart City Lab oltre a offrire spazi e servizi per le realtà più innovative in questo settore e porsi come un punto di attrazione per investimenti e talenti, sarà anche il luogo dove le imprese potranno mostrare e far toccare con mano i risultati e le soluzioni per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Si pensa a società che si occupano di domotica, mobilità, risparmio energetico e proposte di tecnologia per la “vita quotidiana”.

Il progetto prevede la realizzazione di un edificio di circa mille metri a due piani, oltre a diverse aree all’esterno, tra cui una piazza pubblica di mille metri, un parcheggio e un giardino. “Un’importante storia industriale del passato lascia il posto ai mestieri del futuro — commenta Natascia Tosoni, presidente commissione urbanistica (Milano Progressista) — Ci ricordiamo bene cosa era fino a un po’ di anni fa: il rudere di Ripamonti, per il cui abbattimento raccogliemmo quasi 1.200 firme. Il quartiere si arricchirà di 1.600 mq destinati al coworking e di una piazza aperta al pubblico e verde. Ma sarà importante definire anche i destini della restante area non coinvolta nel progetto per completare il risanamento dell’intero lotto”.

fonte:https://milano.repubblica.it/cronaca/2020/02/19/news/in_ripamonti_l_incubatore_per_la_smart_city_che_verra_-248957000/