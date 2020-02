Il videomapping 3D della Bocconi fino al 19 marzo sulla facciata di uno dei nuovi building del campus

Per due volte al giorno (alle 19.45 e alle 20.15) fino al 19 marzo sulla facciata di uno dei nuovi building del campus Bocconi (nell’area dell’ex Centrale del latte di Milano) viene proiettato uno spettacolo di videomapping 3D: un viaggio virtuale nel mondo della Sda Bocconi School of Business (che da una settimana ha trasferito i suoi uffici e le attività didattiche in quest’area). Questo gioco di luci, colori e suoni – visibile da via Castiglioni, angolo via Sarfatti- utilizza immagini e forme ispirate, per l’appunto, all’originale pianta del nuovo campus SDA Bocconi.

Video università Bocconi