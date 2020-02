Come acquistare le migliori gomme estive Online? quali sono i migliori prezzi? una inchiesta di City Milano News lo svela

Tra le tante offerte di pneumatici online abbiamo trovato un siti molto semplici da usare si chiama webpneumatici.it il sito per l’acquisto di pneumatici. webpneumatici.it Punta tutto sul cliente, facile per l’acquisto di pneumatici online: Acquistare la gomma giusta con tre click un’esperienza semplice e conveniente. Oggi L’offerta webpneumatici.it comprende pneumatici di tutte le migliori marche esistenti sul mercato europeo, e non solo in grado di soddisfare tutte le necessità: da quelle dei clienti più esigenti, che vogliono pneumatici ad altissime prestazioni e di marca primaria come Michelin, Pirelli, Bridgestone, Continental, Goodyear e Dunlop, a quelle ei clienti che utilizzano la vettura prevalentemente in città e che sono alla ricerca di un pneumatico che abbia un buon rapporto qualità prezzo, le marche cosiddette di seconda e terza fascia come le Hankook, Nokian, Kleber, Uniroyal, Barum, Sava, Kumho, Nexen, Wanli, Goodride, Minerva .

Come scegliere tra I vari tipi di pneumatici auto su webpneumatici.it

Adattare i vostri pneumatici alla stagione è fondamentale per la vostra sicurezza.

webpneumatici.it fornisce delle spiegazioni che vi aiuteranno a scegliere i pneumatici più adatti alle condizioni climatiche.

Pneumatici Estivi

Potete viaggiare con pneumatici estivi tutto l’anno se l’utilizzo del vostro veicolo, gli spostamenti effettuati e il clima della vostra area geografica ve lo permettono. È importante avere dei pneumatici estivi sempre in ottimo stato. Infatti, in caso di pioggia o di neve, il pneumatico estivo avrà prestazioni più scarse, o addirittura quasi inesistenti, se l’usura del pneumatico è troppo rilevante. Però, un pneumatico estivo offre alte prestazioni su suolo asciutto e avrà un’aderenza molto elevata.

Pneumatici Invernali

Si raccomanda di montare dei pneumatici invernali a partire dal mese di novembre e fino al mese di marzo compreso. L’uso dei pneumatici invernali varia però a seconda dell’utilizzo del vostro veicolo, degli spostamenti effettuati e del clima della vostra area geografica. È molto importante avere dei pneumatici invernali sempre in ottimo stato, poiché dei pneumatici invernali consumati non saranno efficaci né sulla neve, né su suolo bagnato.

Pneumatici per tutte le stagioni

Il pneumatico per tutte le stagioni è un buon compromesso se utilizzate il vostro veicolo d’estate e d’inverno. È un pneumatico adatto su tutti i tipi di terreno, ma che resta un po “generico”. Un pneumatico per tutte le stagioni non sarà altrettanto performante e non avrà una tenuta di strada altrettanto buona su suolo asciutto come un pneumatico estivo. Non avrà nemmeno un grip altrettanto elevato come un pneumatico da neve su suolo innevato. È importante anche avere dei pneumatici tutte stagioni in ottimo stato perché questi restino performanti in tutte le situazioni.

Pneumatici Run Flat o Pax

I cosiddetti pneumatici “anti-foratura” come ad esempio Run Flat di Pirelli, RFT di Bridgestone oppure Pax di Michelin, sono, secondo i produttori, obbligatori su le vetture che non dispongono di ruota di scorta ma soltanto di una “bombola anti-foratura”. Se scegliete il tipo di pneumatico sbagliato, in caso di foratura rischiate di danneggiare il vostro cerchio e sarete costretti a ricorrere al soccorso stradale. Tenete conto che il pneumatico anti-foratura dovrebbe permettervi di raggiungere la stazione di servizio più vicina procedendo a velocità ridotta (80km/h per circa 200km)

COME SCEGLIERE LA MISURA DEGLI PNEUMATICI

Non tutti conoscono il significato dei dati riportati sul fianco dello pneumatico. Impariamo ad interpretare in modo da essere a conoscenza delle sue caratteristiche tecniche (dimensioni, capacità di carico, indici di velocità, struttura, ecc) per poter così effettuare, senza errori, l’acquisto più adeguato su webpneumatici.it

LARGHEZZA

È la larghezza nominale dello pneumatico, si esprime in millimetri (es:215)

SERIE La “Serie” indica il rapporto percentuale tra l’altezza del fianco e la larghezza dello pneumatico. (es:55)

DIMENSIONE RAGGIO

Indica il diametro del cerchione su cui può essere montato lo pneumatico. Dimensione espressa in pollici.

INDICE DI CARICO

Indice di carico del pneumatico (es:94)

INDICE DI VELOCITÀ

Indice di velocità del pneumatico (es: V)

M + S

Indica che lo pneumatico ha caratteristiche invernali (Mud + Snow = Fango + Neve)

OMOLOGAZIONE

Indica l’omologazione ed il paese che l’ha rilasciata.

TPMSF

Three Pick Mountain Snow Flake, simboleggia pneumatici invernali

STRUTTURA

R indica uno pneumatico a carcassa radiale

SUL LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE È INDICATA UNA MARCA SPECIFICA, DEVO SCEGLIERE OBBLIGATORIAMENTE QUELLA MARCA?

No, l’indicazione della marca è solo una raccomandazione della casa costruttrice del veicolo ma non comporta alcun obbligo di legge rispetto alla scelta della marca.

NON HO TROVATO LE GOMME PER LA MIA AUTO. COSA POSSO FARE?

Ti ricordiamo che i magazzini di Web Pneumatici sono in continuo aggiornamento sia nelle quantità che nei modelli e pertanto ti invitiamo a tornare presto sul nostro sito e troverai certamente quello che ti serve.

POSSO RESTITUIRE LA MERCE?

Si può restituire la merce entro 14 giorni lavorativi dalla data di consegna (D.Lgs 206/2005) nel caso in cui i pneumatici non siano stati utilizzati. Le spese di trasporto sono a carico del cliente.

IN QUANTI GIORNI RICEVERÒ LA MERCE?

I tempi di consegna sono mediamente di 3 giorni lavorativi dalla ricezione dell’ordine di acquisto. Per le isole è necessario un giorno aggiuntivo e vi ricordiamo che le tempistiche potrebbero allungarsi in caso di festività.

PERCHÉ I PREZZI CHE TROVO SU WEB PNEUMATICI SONO COSÌ VANTAGGIOSI?

Web Pneumatici grazie alle grandi quantità di gomme vendute, di tutte le marche più importanti, riesce ad ottenere i migliori prezzi di mercato dai più grandi fornitori Europei.