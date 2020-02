Can Yaman Il protagonista maschile di Bitter Sweetfa fa il pieno su instagram

Il protagonista maschile di Bitter Sweet, la soap di Canale 5 che sta avendo un enorme successo di ascolti, fa sognare milioni di fan non solo sul piccolo schermo, ma anche grazie alle foto sexy postate dall’attore-modello sui suoi profili social.

Chi è Can Yaman

Lo stiamo ammirando in questi giorni in tv, nel ruolo di Ferit Aslan nella nuova serie Bitter Sweet- Ingredienti d’amore. Can Yaman è un attore e modello turco. E’ nato infatti a Istanbul l’8 novembre 1989. Le sue origini sono però multiculturali: il nonno è serbo, la nonna è macedone. La sua bellezza e il fisico statuario (è alto 1,85 m), scolpito da lunghe sedute in palestra e da diversi sport praticati fin dalla tenera età, hanno permesso a Can di intraprendere anche la carriera di fotomodello, anche se il suo obiettivo principale è sempre stato quello di recitare.

Il rapporto con l’Italia

Il bell’attore turco ha un legame speciale con il nostro paese. Per motivi di studio ma anche di cuore. Yaman ha infatti lasciato la Turchia e la famiglia per studiare in Italia. Si è laureato brillantemente in Giurisprudenza e ha anche trovato l’amore. Una fanciulla misteriosa, con la quale ha avuto una lunga storia, finita non molto tempo fa. Forse il trasferimento negli Stati Uniti, per frequentare una scuola di recitazione, ha costretto i due a lasciarsi.

La carriera

La svolta è arrivata quando Can Yaman ha incontrato i suoi attuali manager, i quali lo hanno convinto a partecipare ad alcuni provini. Grazie al loro incoraggiamento, dal 2014 al 2016 l’attore ha recitato nella serie TV Heart Works, per poi raggiungere il meritato successo in Europa grazie a Bitter Sweet. Al momento il 30enne sembra essere felicemente single. Sicuramente è uno degli uomini più corteggiati e desiderati del momento, come si può notare sul suo account Instagram, seguito da 4,5 milioni di fan che ogni giorno commentano con frasi piccanti e richieste di ogni genere le sue foto. Oltre 600 scatti nei quali Can si mostra a petto nudo mentre solleva pesi oppure in svariate pose sexy, che mandano in delirio le donne di tutte le età.

Foto: Profilo ufficiale Instagram Can Yaman