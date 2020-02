Cambia il cda della Scala: esce Mapei ed entra Allianz

Allianz prende il posto di Mapei nel cda della Scala, che oggi si rinnova: la decisione sarà confermata durante l’assemblea dei soci in corso al momento e che ha il compito di eleggere i membri di sua competenza. Per Mapei era entrato in consiglio il patron Giorgio Squinzi morto lo scorso maggio. Al suo posto ora ci sarà Giacomo Campora, ad di Allianz, società che è diventata socio fondatore permanente della Scala nel febbraio 2018.